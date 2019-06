Refew x Sharlota ve Stříbře

S refewem a sharlotou zpátky do školy! ještě ani nezačaly prázdniny a my tu pro tebe máme skvělou akci |back to school| . takže než odjedeš na dovolenou, zapiš si tento termín do svého diáře a nezapomeň dorazit. budou na tebe čekat skvělé drinky, koktejly, soutěže o ceny, shisha a hlavně mega hudba!

vstupné: 180 kč (na místě) součástí vystoupení je autogramiáda a focení s interprety ~ welcome drink do 23:30 hod. ~ když si předem s partou kamarádů zarezervuješ box a přijdeš do 00:00 hod. , budeš mít shishu zdarma! after party s dj mario!