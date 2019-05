Šumava Rocks 2019

Dvacátý čtvrtý ročník hudebního open airu Šumava Rocks bude tento rok dvoudenní! Jedna z největších a nejznámějších akcí na Šumavě letos nabízí kromě hudební produkce i mluvené slovo. Již tradičně v srdci Sušice na zeleném ostrově Santos 12. a 13.7.2019.

Páteční line up je postaven na poezii, stand up comedy a projekci filmů. Své autorské básně přednese Camequerque, uskupení neformálních umělců, které ve čtyřčlenné sestavě představí svou Poe Try Performanci. Následovat budou dva oblíbení komici z Na stojáka Petr Vydra a Arnošt Frauenberg, aby publikum oblažili inteligentním humorem. Poté své dva filmy, O rodičích a dětech a Em a On, osobně uvede režisér Vladimír Michálek, kdy je mezi projekcemi prostor i na dotazy diváků.

Sobotní program bude už čistě v hudebním módu. Festival letos nabízí dvě stage. Hlavní stage ovládne slovenská písničkářka Katarzie, Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá s projektem Oldáš, mimozemské uskupení Bert & Friends, rocková kapela TH!S, Martin Šírek s autorskou deskou Děkuji produkčně zaštítěnou Romanem Holým a funkovo rapová jednička u nás, kapela J.A.R., která letos slaví 30 let svého působení. Halo stage obsadí DJs LuiJack a Dj Maceo, sušickým multiinstrumentalistou Štěpánem Potužákem a hlavním ovládajícím prvkem bude bezesporu Xavier Baumaxa, který vystoupí sólově. O afterparty se postará Mr.Black aka fotograf Roman Černý.

Konferenciérem dvoudenního programu bude herec a zpěvák Matěj Ruppert z kapely Monkey Business.