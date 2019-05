„Na konci 60. let geniální Ladislav Sutnar vytvořil maketu knihy pro děti. Kniha se měla jmenovat Shapes. Byla to nádherná kniha plná inspirativních obrázků, které měly u mladých čtenářů rozvíjet fantazii a tvarovou zásobu i schopnost transformovat viděné do jednoduchých znaků. Ladislav Sutnar touto ideou, tak jako mnohokrát, předběhl svoji dobu," těmito slovy začíná pan Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v nedávno vydané publikaci Shapes II.

Knihy „Shapes I "a „Shapes II" jsou úspěšným výsledkem důkladného zapojení do duchovního dědictví a mnoha uměleckých oborů plzeňského designéra a umělce Ladislava Sutnara, jakož i výsledkem spolupráce s prestižní School of Visual Arts (SVA) v New Yorku. „Ladislav Sutnar zanechal dědictví a udal směr v historii grafického designu, který dodnes inspiruje designéry," říká Steven Heller ze SVA. Mladí umělci a designéři z obou uměleckých fakult tak vytvořili nová díla, která hovoří jazykem Ladislava Sutnara v současném kontextu.

Jako oslavu probíhající transatlantické spolupráce tedy Galerie Ladislava Sutnara hrdě otevírá skupinovou výstavu „Shapes", ve které kurátor Jan Van Woensel převádí umělecká díla do děl fyzických, aby vytvořil atmosférický zážitek, který podporuje progresivní vizi Ladislava Sutnara.

Vystavující umělci: Tereza Benešová, Yaxu Han, Julie Hojdová, Jakub Ivanovský, Jiayue Li, Milica Lovisková, Julia Marsh, Matěj Matouš, Monika Nehasilová, Klára Plicová, Elena Pokaleva, David Polcar, Ladislav Sutnar, Sarah Tamani, Yun Tang, Michaela Tišerová, Rostislav Vaněk