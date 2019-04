Hybohledy Pavla Macka

Jak vysvětlit, co jsou to hybohledy? Lepší by bylo je vidět na vlastní oči. 25 skříněk ukrývá 25 příběhů. Je tam plno táhel, převodů, kladek, provázků a jiných hýbadel. Muzeum loutek je zvětšeno o 25 rozmanitých scének z oblasti vědy, literatury, umění a života.

Muzeum loutek výstavou Pavla Macka zahajuje oslavy 10 let od otevření.

Součástí programu je také nově otevřená Loutkářská dílna profesora Skupy, v níž si mohou žáci vyrobit a odnést takovou plochou loutku, jakou jim fantazie dovolí.