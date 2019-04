Evanescence v Plzni

Grammy ověnčení Evanescence, jejichž největší hity jsou My Immortal, Bring Me To Life nebo Everybody's Fool, se vracejí do České republiky! Po Hradci Králové, kde před dvěma lety zazářili na festivalu Rock for People, a loňském koncertu v Praze, na němž se netradičně představili se symfonickým orchestrem, vystoupí kapela v čele s charismatickou frontwoman Amy Lee 4. září v Plzni v DEPO 2015 a 5. září v Brně v městské hale Vodova. Na koncertech zazní také písně ze zatím posledního alba Synthesis, které kapela vypustila do světa na sklonku roku 2017.