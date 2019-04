Velikonoce - Horšovský Týn

Nenechte si ujít Velikonoce na Horšovském Týně. Otevřeno máme každý den od 19. 4. do 22. 4. od 10 do 16 hodin. Polední pauza od 12.15 do 12.45 hod. Můžete se těšit na klasické prohlídky a Velikonočně nazdobený prohlídkový okruh Kuchyně.

Těšíme se na vaši návštěvu.