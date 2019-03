Filmový festival Finále Plzeň každoročně láká do Plzně milovníky filmu i přední české hvězdy. Filmový festival Finále Plzeň zažívá svoji renesanci. S novým vedením přichází mladý a moderní pohled na tuto tradiční filmovou událost. Originální program koresponduje s uznávanými světovými festivaly a jako jediná podobná platforma v České republice sleduje Finále Plzeň kromě kinematografie i televizní a internetovou produkci. Je místem, kde můžete oslavit filmovou tvorbu spolu s jejími tvůrci v celé její šíři.

32. ročník filmového festivalu Finále Plzeň je i nadále soutěžní přehlídkou, která od 11. do 16. dubna 2019 představí to nejzajímavější z českých celovečerních hraných a animovaných filmů, dokumentů, televizních projektů a od loňského roku i studentských filmů do 40 minut. Ty nejlepší ocení mezinárodní odborné poroty Zlatým ledňáčkem.

Součástí programu Finále Plzeň 2019 budou i zajímavé premiéry a předpremiéry, filmy natočené s českou koprodukcí, ale i doprovodný program v podobě venkovního kina před Měšťanskou besedou či autorských čtení. Pohled do zahraničních evropských produkcí nabídne sekce ZOOM, nebude chybět ani prezentace kvalitních archivních snímků či oblíbená platforma pro filmové profesionály a studenty uměleckých škol INDUSTRY DAYS.

Hlavním festivalovým místem bude tradičně Měšťanská beseda s několika promítacími sály i filmovou kavárnou. Dále bude hostit program a doprovodné akce například DEPO2015 nebo Anděl Music Bar.