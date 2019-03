Výroba přírodní kosmetiky pro problematickou pleť

Naše pokožka není jen naším vnějším obalem, ale také zrcadlí náš vnitřní svět, a to nejen stav fyzických orgánů, ale i psychické rozpoložení. Na workshopu se zaměříme na problematickou pleť, především pak na akné, a povíme si, jak ho pozitivně ovlivnit především kosmetikou, ale i stravou. Především na vás ale čeká výroba zinkového pleťového krému a také čisticí vody.

Kosmetika plná kvalitních přírodních surovin je totiž tím nejlepším, co své pokožce můžete poskytnout. A proč to rovnou nespojit i s příjemnou atmosférou, která se pojí s výrobou vlastních produktů? :) Co si u nás vyrobíte? 1x 30 ml pleťový krém pro problematickou pleť 1x 100 ml micelární voda pro problematickou pleť