V březnu se v Tachově odbývá potápěčský festival PAF. To obvykle bývá i výstava autorských fotografií v muzeu v jeho rámci a ještě dlouho potom, co skončí. Letos o 41. ročníku se podíváme na snímky Veroniky Matějkové. Výstava potrvá až do 14. dubna.