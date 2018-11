Nebe a peklíčko na hradě Rabí

Přijďte oslavit svátek sv. Mikuláše na hrad Rabí. Co vás čeká? V nebi plném andílků si pohrajete a zasoutěžíte v několika andělských zastaveních. U nebeské brány pak můžete pošeptat do ucha sv. Mikuláši svá tajná vánoční přání. Pro malé i velké zlobivce je připraveno začouzené peklíčko v hradním sklepení. Již nyní si Lucifer s čertíky připravuje malá šibalská překvapení a také pilně zapisuje do Knihy hříchů všechny špatné skutky.

Akce se uskuteční za každého počasí.

Teplé nápoje a občerstvení najdete na nádvoří hradu.

Rezervace není nutná.

Můžete si přinést vlastní mikulášskou nadílku pro své děti. Předává se u vstupu andělům, kteří ji doručí vašim dětem během akce.