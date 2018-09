Tři sestry v Plzni

100 let punkové republiky. Tak zní název připravované koncertní šňůry, kterou pro své fanoušky chystá česká kapela Tři sestry a slovenská formace Slobodná Európa.Zatímco Tři sestry odtajní během dvouhodinového koncertu své právě dodělané album, které bude na místě k zakoupení, Slobodná Európa se návštěvníkům představí v nové sestavě. Během turné se po jejich boku poprvé objeví baskytarista Laco Lučenič. “Myslím, že to bude velká paráda, on je nenormální basák a chce si ještě na stará kolena zahrát rock and roll,” těší se zpěvák Whisky.