Novozélandská zpěvačka a skladatelka Princess Chelsea přijede do Plzně. Proslavila se skladbou "The Cigarette Duet", která už nasbírala na YouTube bezmála čtyřicet jedna milionů zhlédnutí. Chelsea ale rozhodně není hvězdou jednoho hitu, což dokazuje její druhé studiové album "The Great Cybernetic Depression".

Z internetu se za poslední roky stala pro muzikanty vedlejší cestička ke slávě a Chelsea Nikkel alias Princess Chelsea se po ní vydala v roce 2012, když se její skladba "The Cigarette Duet" stala virální senzací. Duet nebo spíše spor o škodlivosti kouření s Jonathanem Breem z kapely The Brunettes rychle nasbíral miliony diváků, a svět si tak konečně všiml velkého talentu z Aucklandu. Čím je tedy Princess Chelsea výjimečná?

I když vlastně většinu času zpívá o svém vlastním poměrně tuctovém životě, zní to v jejím podání jako to nejvíce vzrušující dobrodružství. Chelsea vyrostla v nábožensky silně orientované rodině a vystudovala hru na klavír, v šestnácti se od rodičů odstěhovala a místo vážné hudby začala objevovat svět popu. V polovině minulé dekády se přidala ke komunitě kolem kultovního aucklandského labelu Lil Chief Records, který už v té době patřil mezi veličiny nezávislého popu přinejmenším na jižní polokouli. V letech 2003 - 2006 hrála s kapelou Teenwolf a byla také členkou asi nejznámější novozélandské skupiny The Brunettes, která to dotáhla až na americký label Sub Pop. Od roku 2009 už ale také Chelsea natáčí vlastní sólové písničky, které se nijak nestydí za svoji hravost ani hitový potenciál.

"Moje písničky jsou jako soundtrack k Disneyho filmu, který natočili Kraftwerk s Enyou za mikrofonem v šedesátkové produkci a ve vesmíru," popisovala Princess Chelsea svoji debutovou desku "Lil' Golden Book". Nahrávka z roku 2011 je plná originálních indie popových popěvků obalených v zajímavých barokních aranžích. Vedle přímočarého hitu "The Cigarette Duet" ale deska obsahuje i melancholičtější skladby, v nichž rekapituluje svoje vyrůstání v "nejnudnějším městě na světě". S albem jí v roli producenta pomohl Jonathan Bree, který musel přetrpět dlouhé natáčení klipu k "The Cigarette Duet" v jednom záběru, jenž se povedl až asi na sedmdesátý pokus. Vtipné a vynalézavé klipy jsou vůbec doménou Princess Chelsea a obrázkovou podobu dostaly všechny skladby z její desky - v jednom tančí s vycpaným opičákem a v dalším paroduje módní videoblogy. A v málokterém chybí její milovaný kocour Winston.

Za výstřední holkou s brýlemi ve tvaru srdce z "The Cigarette Duet" je mnohem více, než se na první pohled zdá. Písničky Princess Chelsea se pohybují "na neviditelné hranici mezi slastným sněním a nočními můrami" (jak napsal portál Allmusic) - za smíchem se skrývá smutek, melancholické nálady naopak ráda shazuje surreálnými obrazy. Její něžné deprese jsou slyšet i na albu "The Great Cybernetic Depression", které podle jejich slov nabízí "pohled do blízké budoucnosti, kde posedlost technologiemi přivedla společnost do těžkého úpadku". Na desce je paradoxně více elektroniky než na debutu, její výjimečná schopnost vyprávět poutavé příběhy z každodenního života ale zůstala.