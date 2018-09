S vodárnou do Zoo Plzeň

S VODÁRNOU do plzeňské zoo

Oslavme společně v sobotu 8. září partnerství VODÁRNY PLZEŇ a plzeňské zoo. Chybět

nebude zábavný program pro děti, ani adopce vydřího krasavce Bonifáce.

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. se stala generálním partnerem Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Obě organizace pojí nejen patriotismus k západočeské metropoli, ale především svědomitý přístup k životnímu prostředí a péči o něj. VODÁRNA PLZEŇ v souladu se svou environmentální politikou usiluje o eliminaci dopadů provozovaných činností na jednotlivé složky životního prostředí. Efektivitu daného záměru každoročně prověřuje nezávislý audit systému dle ČSN EN ISO 14001. Plzeňská zoo se pak aktivně zapojuje do různých projektů ochrany přírody ať už tuzemských (sýček obecný, chřástal polní) či ve světě (Filipíny – Talarak, zmije Latifiova).

Nově vzniklé partnerství bude veřejně zpečetěno v sobotu 8. září v 15 hodin předáním symbolického šeku a adopcí vydry říční v areálu plzeňské zoo. „Děti se mohou kromě vydry těšit také na vodní stezku a vyhrát zajímavé ceny,“ pozval na akci předseda představenstva plzeňské vodárny Pavel Šindelář s tím, že program bude zahájen už dopoledne v 11 hodin. Vše by mělo vyvrcholit právě adopcí a následným veřejným krmením vydřího samce v prostoru expozice Česká řeka na statku Lüftnerka.

Nejen významnou podporu, ale i její symboliku pak oceňují v Zoo Plzeň. „Při naší každodenní práci se zvířaty a rostlinami a cestách za nimi do různých koutů světa, stále více vidíme, že už neplatí původní sůl nad zlato, ale voda nad zlato. Vody si musíme vážit a chránit ji všemi způsoby,“ vyzdvihuje význam životadárné tekutiny ředitel Zoo a BZ Jiří Trávníček. „Jsme velmi rádi za generální partnerství zoo právě od Vodárny i za patronát nad akčním samcem vydry říční Bonifácem.“