Mezinárodní den památek - Hrad Švihov

K letošnímu zpřístupnění prostor, které nejsou běžně k navštívení, jsme zvolili prostor tzv. Půtovy ložnice. Prostor se nachází v nejvyšším patře středního schodišťového křídla mezi hradními paláci a podle pověsti právě odtud odnesl čert do pekla pana Půtu.

Prostory budou zpřístupněny v rámci dne Mezinárodního dne památek v dubnu, v době probíhající akce Návštěva u pana Půty v červenci a Dnů evropského dědictví v září:

21. a 22. dubna 2018 od 11 do 15 hodin (prohlídka v každou celou hodinu)

15. a 16. září 2018 od 10 do 16 hodin

Vzhledem k podmínkám přístupu bude ve skupině omezen počet návštěvníků, vstup nebude dovolen dětem do 6 let a osobám v nevhodné obuvi nebo s výrazným pohybovým omezením.

Vstupné 50 Kč, ke vstupence na prohlídku hradu ve stejný den zdarma!