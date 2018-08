Festival minipivovarů Slunce ve skle - Plzeň

Festival Slunce ve skle se přehoupl do 11. ročníku! V pátek začneme v 17:00 a prakticky celým večerem nás provede kapela Anakonda Benda. Program se bude odehrávat v Pivovarské zahradě za účasti přibližně 40 pivovarů. Tento počet doplní další asi tři desítky pivovarů, které se představí v sobotu 21. 9. 2018. V tento den začneme jako již tradičně ve 13:00 a program rozšíříme jednak na Pivovarský dvůr, jednak na přilehlou Selskou náves. Na sobotu jsme pro vás připravili opět vyvážený mix osvědčených akcí, jako je prohlídka hostitelského pivovaru PURKMISTR a přilehlých pivních lázní, soutěže v pití piva, držení tupláků a pivních sudů či přeskládání pivních přepravek, hudebních a tanečních produkcí, které si – jak věříme – získají vaši pozornost a přispějí k pohodě festivalového dne. Na tomto místě jmenujme alespoň ukázku „pivního hasičského vozu“ Praga RN, v němž je místo nádrže na vodu nainstalovaný tank s pivním výčepem. To nejdůležitější, kolem čeho se celý náš festival točí, se ovšem prolíná celým programem od začátku do konce – šance ochutnat produkci takového množství minipivovarů, jaké se nikde jinde při žádné jiné příležitosti nesejde. Takže – na zdraví! Jo, a přijde i VELBLOUD!

PROGRAM FESTIVALU

PÁTEK 21. 9. 2018 – pouze PIVOVARSKÁ ZAHRADA

17:00

Zahájení a přivítání účastníků 11. ročníku festivalu Slunce ve skle

17:30 – 22:00

Koncert skupiny ANAKONDA BENDA

SOBOTA 22. 9. 2018

DVŮR PIVOVARU PURKMISTR

V průběhu programu bude na Pivovarském dvoře hrát k poslechu a tanci kapela THE SHOWER

13:00

Oficiální zahájení 11. ročníku festivalu Slunce ve skle a slavnostní naražení sudu se speciální várkou piva; informace o programu; představení zúčastněných pivovarů; křest knihy České minipivovary; představení kampaně na podporu čepovaného piva: Český čepovaný ležák nepiješ nikdy sám – P. Borowiec

13:45

Taneční vystoupení skupiny Staročeská LiRa

14:45

Soutěže v pivních dovednostech – pití piva a držení tupláků

15:15

Taneční vystoupení skupiny Staročeská LiRa

17:45

Vyhlášení vítěze ankety o nejlepší světlý ležák ve skle

18:00

Oficiální ukončení programu

Prohlídky pivovaru ve 14:00; v 15:00 a 16:00

Prohlídky pivních lázní ve 14:00; v 15:00; 16:00 a 17:00

PIVOVARSKÁ ZAHRADA

13:30

Oficiální zahájení 11. ročníku festivalu Slunce ve skle; představení zúčastněných pivovarů; informace o programu

13:45

Koncert skupiny EMOTIKON

14:15

Soutěže v pivních dovednostech – držení sudů, přeskládání pivních přepravek

14:30

Koncert skupiny EMOTIKON

16:00

Koncert skupiny HIBAJ

18:00

Informace o vítězi ankety o nejlepší světlý ležák ve skle

19:00

Koncert skupiny Vilém ČOK & BYPASS

21:00

Oficiální ukončení programu a hudební produkce