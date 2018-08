Výstava SEVERSKÝ BEAT - HISTORIE BIG BEATU NA SEVERNÍM PLZEŇSKU 1964 – 94 se koná od 22. 8. do 28. 10. 2018 v refektáři Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

Během více než padesáti let vystupovalo v regionu několik desítek amatérských skupin, které se s větším nebo s menším úspěchem vepsaly do povědomí svých posluchačů. V rámci zahájení se uskuteční v ambitu také retro koncert pro široké publikum. Vystoupí kapela The Oxfords a Starý psi a dále proběhne slavnostní křest publikace věnované této tematice. Součástí je rovněž doprovodná přehlídka HISTORIE ČESKOSLOVENSKÝCH ELEKTRONICKÝCH KYTAR ze sbírky Jaromíra Jíry. Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí: v srpnu od 9 - 18 hodin, v září a říjnu od 9 - 17 hodin.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.