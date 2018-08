Ještě jeden Fest - Tachov

Ještě Jeden Fest nás těší už od rocku 2012 v areálu bývalého přírodního koupaliště a to vždy na konci letních prázdnin. Na pódiu tohoto festu se vystřídalo spousty kapel zajímavých jmen a žánrů. Je spousty faktorů, kterými se může pyšnit. Je to například tradiční hromada pravého sněhu k ochlazení nápojů, koulování. To samozřejmě potěší i ty nejmenší návštěvníky,kterých každým rockem přibývá, když si můžou odběhnout z dětského koutku.

Podrobný bohatý program letošního ročníku zobrazíte kliknutím na obrázek.