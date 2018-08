DESmod / Keks

Veleúspěšná slovenská formace DESmod zavítá na podzim do Plzně. Pop-rocková skupina, která má na kontě mj. Zlatého slavíka a ocenění Aurel (obdoba české ceny Anděl), sbírá úspěchy na východ od nás i na našem území. Opakovaně koncertují i po vlastech českých, nejnověji nahráli píseň Plný dom s kapelou Jelen, což se ukázalo jako velmi příjemná a posluchači příznivě přijímaná spolupráce. Můžete se přesvědčit sami 19. 10. v KD Šeříková na exkluzivní vystoupení v našem regionu.



DESmod vznikli v roce 1996, tehdy ještě jako metalová kapela. Název si zvolili podle latinského názvu druhu netopýra – upíra obecného. Časem však docházelo v kapele k mnohým personálním změnám, vystřídalo se obsazení hudebních nástrojů, a s tím vším se nesla ruku v ruce postupná výrazná změna hudebního stylu směrem k rocku a pop-rocku.

Mainstreamového úspěchu dosáhla kapela poprvé v roce 2004 duetem se zpěvačkou Zuzanou Smatanovou Pár dní. Pak už následovaly hity jako Vyrobená pre mňa a Zhorí všetko, čo mám. Fanoušci napříč žánry přijali kapelu s otevřenou náručí, a to jak v jejich slovenské domovině, tak u nás.



Téhož večera vystoupí také kapela KEKS, další legenda rockových zábav. Jejich kořeny sahají k hudbě jako Deep Purple, Sweet nebo Slade.

Z tancovaček se během let vydali až na největší české festivaly jako Benátská noc, Sázavafest či Votvírák. Za sebou mají spolupráci se Smokie jako host jejich turné či jako předkapela Suzi Quattro. V letošním roce několikrát vystoupili po boku skotských rockerů Nazareth.