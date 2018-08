Plexis / Zvlášňý škola

Legendy českého punku, kapela Plexis, přivezou svou aktuální desku Kašpar v nesnázích do Plzně. Kapela, která koncertuje už čtyřiatřicet let, zahřeje 20. 10. prkna KD Šeříková svým živelným projevem.

Jako všichni punkáči doby předlistopadové neměli ani oni ve svých začátcích na růžích ustláno a nemálo se potýkali s režimem. Po krátkém streetrockovém období se vrátili k muzice, která je přece jen v jejich srdcích zakořeněná více. Jedním z úspěchů bylo předskakování legendárním Ramones v pražské Lucerně v roce 1994. Nová generace fanoušků, která se narodila kolem roku jejich vzniku, je zaregistrovala nejspíše pak v roce 1998 s albem TO. Delší pauza ve vydávání alb následovala mezi lety 2000 a 2011, kapela je však dnes opět v plné síle, a nejinak tomu bude i na podzim v KD Šeříková.

Do Plzně to nemá daleko západočeská kapela Zvlášňý škola, která vznikla před šestadvaceti lety ve Kdyni. Typická harmonika, pravopis názvu „jak ze zvláštní školy“ a spousta energie, piva a rumu – to vše způsobilo, že řízný „knajp’n’roll“ z Chodska brzy překročil hranice regionu a dnes je kapela žádaná po celé zemi. KD Šeříková se stane jednou ze zastávek jejich podzimního řádění.