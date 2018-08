Interitus / Savatage

Na prkna KD Šeříková zavítá symfonický metal. Kapela Interitus to nebude mít daleko, vždyť z Plzně pochází. Vznikla v roce 1993 a během let se vypracovala až na pódia festivalů jako Masters of Rock či Noc plná hvězd. Vystupovali jako předkapela hvězd UDO, Helloween, Rage, Axxis, Pro-Pain, Korpiklaani, z českých interpretů Arakain a Krucipüsk.

Obsazení kapely se různě měnilo, faktem ale zůstává, že po stránce nástrojů je neobyčejné: kromě klasiky (kytara, basa, bicí) také housle, viola, flétna, kapela využívá mužský i ženský vokál. I to z nich dělá jedinečné hudební těleso, které rozhodně stojí za poslech.

Savatage tribute přijedou až ze Slovenska a připomenou zakladatele a kytaristu americké heavymetalové skupiny Savatage, Crisse Olivu, který odešel do bigbeatového nebe před 25 lety. Frontman Savatage tribute Mayo Petranin je neobyčejně nadaný vokalista, který před časem působil v českych Dirty Game.

A ze Slovenska jsou i další účinkující. XIII Ghosts přijedou do Plzně z Bratislavy. Tento tribute band založili čtyři dlouholetí fans kapely Rage. Hrají pouze skladby těchto německých metalových hvězd.

Na koncertech Rage jim z pohledu fanoušků v setlistu chyběly některé písně, především z poloviny 90. let a ze tří alb s orchestrem Lingua Mortis (vždyť i název tributu je složen ze dvou názvů desek). Rozhodli se tyto písně znovu uvést v život i live, až se toto snažení "zvrtlo" v plnohodnotný revival. Jejich posláním je "hrát naživo a šířit úžasnou a inspirativní muziku Rage".