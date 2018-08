Rybičky 48: Best (fuck) off tour

Čeští pop-punkáči z Kutné Hory Rybičky 48 vydávají po pěti letech svoji novou dlouho očekávanou desku BEST (FUCK) OFF. Jedna z nejpopulárnějších českých kapel se rozhodla vydat desku, která je poskládaná z úspěšných singlů vydaných během uplynulých pěti let, doplněnou o několik zbrusu nových písní. K vydání desky připravila kapela velké turné BEST (FUCK) OFF TOUR s novou velkolepou koncertní show. Koncertní turné R48 bývají beznadějně vyprodaná, proto s nákupem vstupenek neotálejte!

Hostem večera bude poděbradská pop-rocková skupina Sendwitch, která právě vydala svou debutovou desku POČÁTKY. Trio mladíků má za sebou desítky koncertů v Čechách i v zahraničí. Z největších hudebních festivalů můžeme jmenovat například Masters of Rock, Votvírák, Rock for People, Basinfirefest a mnoho dalších.

Přijďte se 16. 11. do KD Šeříková podívat, jak to vypadá, když se smísí pop-punk s pop-rockem, nebudete litovat!