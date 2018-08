BSP (Baláž, Střihavka, Pavlíček) / Nevereasy

Hudební uskupení BSP (Baláž-Střihavka-Pavlíček) slaví v letošním roce 25 let od vydání své první desky. Písním BSP dominuje nezaměnitelný vokál Kamila Střihavky, dravé kytarové riffy a sóla Michala Pavlíčka i baladické popové klávesy Oty Baláže. Z autorské dílny Baláž/Pavlíček vznikly hity jako I don’t know, Líbám tě černou, Země vzdálená, Holka, čapni draka a další…



V průběhu uplynulých let se tito výteční hudebníci věnovali svým sólovým projektům a společné koncertování omezili na minimum s několikaletými odmlkami. V letošním roce přichází se skvělou zprávou pro své fanoušky, a to s koncertním comebackem k příležitosti 25. výročí svého vzniku. BSP plánují 25 exkluzivních koncertů po celé republice.



„Chtěli bychom toto výročí oslavit na rockových pódiích a se svými fanoušky,“ říká Kamil Střihavka. Vedle velkých letních open-air festivalů jako např. Létofest, JamRock, Votvírák, Benátská noc apod. připravuje zastupující agentura Rocking Booking podzimní turné, na kterém se BSP představí se svou Best of Show v rozšířené sestavě a se svými hosty.



Pro všechny fanoušky by měl být jakýmsi bonusem k tomuto koncertnímu comebacku i nový singl, na kterém BSP v těchto dnech pracují a který by měl již na jaře spatřit světlo světa jako vlajková loď jejich koncertního návratu. Michal Pavlíček komentuje připravovaný singl: „I když dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, pokusím se napsat Kamilovi druhou Zemi vzdálenou.“



Hostem koncertu bude pražská rock-grungeová parta Nevereasy. Vznikli v roce 2011 spojením dvou členů kapel Porucha a Exposed, vše bylo podloženo americkými hudebními zkušenosti zpěváka Johnnyho. Každý z členů přinesl do kapely jiné vlivy od Pearl Jam přes Metalliku po U2, což dohromady tvoří unikátní zvuk Nevereasy, který u nás nemá obdoby.