Vdelli / Pumpa

Nestává se tak často, aby v Plzni vystupovala australská kapela, a ještě zde slavila své dvacáté výročí existence. Nenechte si tedy ujít koncert Vdelli, kteří do svého turné Back To Blues zahrnují i vystoupení v KD Šeříková. Turné Back To Blues je návratem k jejich bluesovým kořenům, cestou do míst, kde to všechno začalo.

Vdelli odvozují svůj neobvyklý název od příjmení svého frontmana, charismatického Michaela Vdelliho. V KD Šeříková ze sebe vydají to nejlepší, co se v nich za dvacet let kariéry nastřádalo. Kapela slavila úspěchy jako support BB Kinga, Buddyho Guye, ZZ Top, The Animals či Canned Heat. Jsou považováni za jednu z nejvýraznějších bluesrockových kapel. Neomezují se však pouze na jeden žánr, oscilují mezi tradičním blues, bluesrockem, rockem, hardrockem, metalem, funky, fusion, world music, indie rockem a jazzem.

Společný koncertní večer si s nimi užije pražská rocková legenda Pumpa. Třicetiletá historie prověřila jejich hráčské schopnosti, a nyní se na vás budou těšit opět po nějakém čase v Plzni.