Root / Törr / Fata Morgana

V KD Šeříková bude temno. To proto, že sem zavítá black metal v podání Root. Brněnská, více než třicet let činná kapela s BigBossem v čele bude pouštět hrůzu 8. 12. Root povstali na troskách skupiny Vega v roce 1987 jako součást druhé vlny blackmetalových skupin. Kapela koncertuje u nás i v zahraničí, vystupovala např. s Moonspell, Cradle of Filth, Testament, Napalm Death, Sodom či s Amon Amarth.

A toho večera z temnoty ještě nevyjdeme, protože Törr patří k našim prvním blackmetalovým skupinám. Založili ho v roce 1977 Ota Hereš a Pavel Kadeřábek, významnou postavou historie kapely se pak stal Vlasta Henych.

První známější skladba Kladivo na čarodějnice s textem Aleše Brichty dokonce vyšla v rámci projektu Rockmapa jako součást singlu Kult ohně. Kapela se potýkala i s problémy ze strany komunistického režimu, měla zakázanou činnost, párkrát si muzikanti sami dali pauzu. V posledních letech hraje Törr v obnoveném obsazení, ale opět se zakládajícím členem Otou Herešem.

Pro Fatu Morganu je KD Šeříková domovskou scénou. Kapela vznikla v Plzni kolem roku 1984 a takřka od začátku předvádí show, která u nás nemá obdoby. Black metal a pódiová prezentace ve stylu shock rocku Alice Coopera – to je origiální Fata Morgana.

Kapela během své existence několikrát změnila personální obsazení, za komunismu přežila několik zákazů činnosti, později i mnohé jiné peripetie, několikrát byla samotnými muzikanty uložena k ledu, ale vždy pomyslně povstala z popela a nadechla se k dalšímu rozletu. To ukazuje na její nemalou sílu. Tu předvede i v KD Šeříková, kde zaburácí s novou horrorovou show. Tuhle temnou sešlost si rozhodně nemůžete nechat ujít!