Coda Uriah Heep Revival

Skvěle muzikantsky vyzrálá kapela CODA je jedna z nejlepších hard-rockových kapel na české hudební scéně. Nepřeslechnutelná je skvělá muzikantská vyhranost a lehkost, s jakou se chopila vesměs klasických rockových aranžmá. Má za sebou úspěchy jako support kapel Saga, Ken Hensley a Live Fire.

Všechno je napůl, jenom muzika je naplno.

Spolu s ní přijede nejlepší revival kapely URIAH HEEP v Evropě! Krásná, melodická muzika, nenapodobitelný zvuk Hammond B3, perfektní a krásně laděné vokály. Nejlepší skladby URIAH HEEP z období působení Davida Byrona a Kena Hensleyho, jako např. Bird of Prey, Sunrise, Stealin´, Seven Stars, July Morning, Circle of Hands, Sweet Freedom, Easy Livin´, Look at Yourself, Rain, Gypsy, Lady in Black a další. Repertoár je obohacen o skladbu Set Me Free (From Yesterday) ze sólového alba Ken Hensley & Live Fire "Faster". Má za sebou úspěchy jako předkapela Whitesnake či UFO. Vysokou kvalitu URIAH HEEP REVIVAL s nadšením ocenil i kytarista Mike Box a klávesista Ken Hensley.