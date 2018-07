Sportmanie v Plzni

Největší sportovní akce města Plzně Sportmanie Plzeň 2018 obsadí v letošním roce park za OC Plzeň Plaza od 18. srpna do 26. srpna. Devět dní plných sportu, které organizuje Odbor sportu Magistrátu města Plzně společně s Aktivity Centrum Krašovská, nabídne možnost vyzkoušet si na vlastní kůži různé druhy sportů, besedy se známými sportovci a přednášky a bohatý doprovodný program. Vstup do sportovního parku pro celou rodinu je zdarma. Ve všední dny bude otevřen od 13 do 19 hodin, o víkendech od 10 do 19 hodin.

Hrací karta pro děti je v letošním roce koncipována tak, že kdo absolvuje Sportmanii jednou, obdrží bronzovou medaili, kdo dvakrát, tak stříbrnou a ten, kdo jí zvládne třikrát, tak získá zlatou medaili. Hra o medaile je pro děti do 15 let.

Pro veřejnost se budou pořádat turnaje ve florbalu a basketbalu. K vidění bude také velkoformátová výstava Proměny plzeňských sportovišť. Jednotlivé městské obvody budou mít na Sportmanii své dny se speciálním programem a prezentací klubů daného obvodu.

Pro děti jsou připraveny v rámci akce Rozběháme Česko na každý den závody se startem v 16 hodin a pro dospělé výběhy, závody, semináře, kruhové tréninky vždy od 18 hodin. V sobotu 25. srpna čeká na všechny velký rodinný běh s bláznivými stanovišti a možností výběru trasy 2,5/ 5/ 7,5 kilometrů.¨

„Náklady na celou Sportmanii včetně Roadshow jsou vyčísleny na 5,8 milionu korun. Na financování Sportmanie se podílí částkou jeden milion korun Plzeňský kraj, první městský obvod též částkou jeden milion korun, třetí obvod částkou 300 tisíc korun a letos se poprvé zapojil finančně čtvrtý městský obvod, Sportmanii podpořil částkou 100 tisíc korun,“ doplnil ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas.