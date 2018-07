Živá ulice - Plzeň

Živá ulice opět promění centrum Plzně v místo plné hudby, divadla i dobrého jídla. Koncerty a večírky plné plzeňských kapel i zahraničních interpretů. Divadlo pod širým nebem, scéna pro děti, český design a autorská móda. Food festival, se kterým procestujete celý svět. Výstava, workshopy, letní kino… Sedmý ročník Živé ulice opět promění centrum západočeské metropole a připomene také rok 1968. Celkem 14 dní po tři letní měsíce budou nabité programem. Vstup na všechny akce v rámci festivalu jsou zdarma.

V červenci a srpnu zaplní program Živé ulice celkem šest míst v centru Plzně. Živá ulice už tradičně odstartuje blokem Za dveřmi… je divadlo, který se bude konat v prostoru Mlýnské strouhy. Od 16. do 18. července se můžete těšit na představení pod širým nebem. Žonglování, novou magii i street dance přivezou Cink Cink Cirk. Mikropředstavení pro jedno diváka v malebném stanu pod křišťálovým lustrem nabídne Le Cabaret Nomade a chybět nebudou ani zahraniční umělci z Portugalska či Německa.

Zatímco červenec bude patřit pouličnímu divadlu, 10 srpnových dní rozehraje Plzeň všemi žánry. Hudba, film, výtvarné umění, divadlo, autorská móda, a nejen to bude k vidění od 10. do 19. srpna hned na pěti scénách v centru Plzně. Letošní program bude obohacený o multižánrový happening k příležitosti výročí roku 1968. Projekt připomene netradičním způsobem 50 let od okupace tehdejšího Československa. „Prostřednictvím různých forem, především divadelních představení, ale i hudebních koncertů a následných setkání a besed, budeme sdělovat skutečné příběhy lidí, kteří jsou výrazně spojeni s rokem 1968,“ říká k projektu ředitel festivalu Jakub Vedral. V rámci programu zahrají Spitfire Company oceňované představení Antiwords ovlivněné dílem Václava Havla.

Divadlo Continuo uvede v plzeňské premiéře 21. 8. v Moving Station inscenaci Poledne dokumentární divadlo o událostech, které následovaly po moskevské demonstraci 25. srpna 1968 proti okupaci Československa vojsky. Chybět nebudou ani koncerty Vladimíra Merty, Jaroslava Hutky nebo Iva Pospíšila aka Tea Jay Ivo a videoinstalace s výpověďmi pamětníků okupace v Plzni, která vznikne ve spolupráce s Post Bellum.