Strýc of Klatovy - festival

Ojedinělý multižánrový hudební festival na pěti místech v centru Klatov.

Už počtvrté proběhne na pěti místech v centru Klatov multižánrový hudební festival Strýc of Klatovy. Hostit ho bude jako každý rok Čajovna U Naší milé paní, Café Jednorožec, Bistro Vlaštovka, Music club Střelnice a hlavní stage bude opět v Letním kině v Klatovech

Kvalita – to je to co spojuje kapely různých žánrů.