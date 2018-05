Gustav Nosek – Muž ve stínu

Výstava si klade za cíl obeznámit návštěvníky s touto významnou osobností českého loutkářství, která zůstala celý život upozaděna svým vlastním dílem. Přestože loutky z dílny Gustava Noska dodnes představují pojem i za hranicemi naší země, on sám prožil svůj život ve skromných, někdy až nuzných podmínkách. Přitom jeho tvorba obohacovala divadla od první světové války až do prvních let normalizace, a to v některých z nich figuroval nejen jako řezbář, ale také jako příležitostný herec. Výstava návštěvníkům nabídne pohled na výtvarné proměny Noskovy práce v průběhu necelých padesáti let a bude doplněna o jednu z prvních řezeb jeho nejslavnější loutky – Hurvínka – která bude pro tuto příležitost zapůjčena z Obrazcovova divadla v Moskvě.