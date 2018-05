Švihák fest - Konstantinovy Lázně

multižánrový hudební festival - XIV. ročník

14:30 PESTALOZZI

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let plnila skupina Pestalozzi hudební sály v České republice a její hit Nebudu už na tebe nikdy zlej pouštěla do éteru snad každá hudební stanice v zemi. Jejich debut Zařiď to vyšel u tehdejšího gigantu Panton v roce 1992. V roce 1994 vyšlo album Nebudu už na tebe nikdy zlej u Popron Music obsahující mimo stejnojmenné skladby také hit Magdalénka. V roce 2007 vydala kapela Pestalozzi ve vlastní režii album Český idiot part 1., ke kterému v roce 2014 přidala prozatím aktuální desku Nekonečná jízda.

16:15 PREMIER

Skupina Premier je česká pop rocková hudební formace ze Zlína, která byla založena v roce 1992 nerozlučnou dvojicí Danem Hrnčiříkem (basová kytara) a Jardou Bobowskim (zpěv), oba do té doby působící v punkové formaci Attak. Kapela koncertuje po celém Česku a Slovensku. Předskakovali také legendární britské skupině Slade.

18:00 PAYANOIA

Zpívající bubenice a skladatelka Pája Táboříková (5p Luboše Pospíšila, Jasná páka, hostuje v Krausberry, .....) se za výrazné pomoci textů fyzického básníka Petra Váši přesouvá s kapelou PayaNoia kamsi na úpatí hory Olymp, kde hodlá zapůsobit na Nesmrtelné neodolatelnými nejen rockovými peckami z třetí řadové desky Pajány (tak staří Řekové označovali písně na počest boha Slunce a umění Apollóna).

19:40 MR. LOCO

Mezinárodní kapela Mr. Loco byla zformována koncem roku 2010 kolem frontmana Filipa Flussera (ex Temperamento, Luca Brasi, Artery), jehož kořeny sahají až na Balkán. Kapela originálním způsobem kombinuje balkánský folklór okořeněný prvky latiny, reggae, ska i hip hopu. Dechovou sekci reprezentuje peruánský multiinstrumentalista Vlado Urlich. Na basu a kontrabas hraje mexický harcovník Luis (Jachu) Franco. Rytmickou sekci doplňuje zkušený mexicky bubeník Omar Rojas a na perkuse neméně zdatný Carlo Zegarra. Tato horkokrevná kapela vás nabije pozitivní energií a s lehkostí na vás přenese letní pohodovou atmosféru.

21:30 FAST FOOD ORCHESTRA

Kapela Fast Food orchestra se zformovala v letech 1994-96 a od roku 1998 začala aktivně vystupovat po klubech. V roce 2000 kapela vydává své debutové album s názvem "Fugison party" (Emergency records) a o dva roky později vychází stylově mnohem vyhraněnější deska "Lastfood" (Jahquita records). V roce 2004 vychází třetí album s názvem "Mangrooves" (37 surfers/Megalith records), které je oproti dvěma předešlým obohacena o hlas v současné době více méně stálého hosta, toastera Dr. Karyho. Styloá rozmanitosti a obohacení zvuku kapely o prvky reggae, dancehallu, ragga, rocksteady, punku, hip-hopu, popu nebo breakbeatu harakterizují její současnou polohu.

Se svým repertoárem objeli téměř celou Českou republiku a opakovaně se také objevili na zahraničních festivalech. Ku příležitosti vydání své poslední desky odjela kapela na čtrnácti koncertní turné do Brazílie a po boku amerických The Toasters také na koncertní šňůru po Evropě. Na podiích se během svého působení objevili po boku kapel jako The Toasters, Pilfers, Hotknives, Panteon Rococo, Slackers, Selecter a jako nejvýznamnější v jejich historii považují společné vystoupení s jamajskou legendou The Skatalites v Drážďanech.

23:15 Mr.COCOMAN a SOLID VIBES

Oslovuje stále více posluchačů napříč hudebním spektrem díky kombinaci folkových textů s tanečními rytmy.

Cocoman (vlastním jménem Adam Lanči) objevil na tuzemské hudební scéně už před šestnácti roky.Od roku 2006 Cocoman zkoumá a propaguje moderní podobu reggae a dancehall music. Jeho nepřímočaré pojetí a až folkové texty kombinované s tanečním rytmem oslovují stále více posluchačů napříč hudebnímu spektrem. Zásadní jsou jeho kompilace Sklizeň 2011 a Sklizeň 2012, díky nim pomohl mnohým místním reggae MCs. Deska Coco Jammin Sklizeň 2011 navíc získala ocenění Anděl 2011.