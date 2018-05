Programujete? Zajímají vás technologie? A co takhle počítačová bezpečnost? Tak to byste určitě neměli zmeškat další akci TechHeaven, tentokrát na téma Security a kryptografie.

Poslechnout si můžete zkušenosti s bezpečností z pohledu vývojáře, firmy i white-hat hackera (čtěte bezpečnostního profesionála).

Přednášky

17:50 Vladimír Smitka - Lynt services s.r.o. / Drobné chyby, které vám mohou zlomit vaz/

Bezpečnost webů není jen obrana proti XSS a SQLi, důležité je domýšlet i dopady drobnějších a méně známých chyb. Podíváme se na HPP, XXE i zdánlivě banální problémy.

18:45 Pavel Škoda - Heureka.cz / Kryptografie pohledem vývojáře

Povíme si něco o symetrickém a asymetrickém šifrování, zabrousíme trochu do historie a na závěr vám Pavel ukáže, kdy na kryptografii naráží ve svých projektech.

19:35 Jiří Vaněk - Unicorn a.s. / IT ne-bezpečnost a její důsledky

Dávno jsme si zvykli na to, že IT a software je všude okolo nás, bez Internetu nedokážeme už ani vstát, natož pracovat. Tato závislost má i své stinné stránky. Porušení důvěrnosti, dostupnosti či integrity informací, které každodenně potřebujeme, může mít pro organizaci fatální následky. Jak IT bezpečnost uchopit, kde začít a kde skončit? O těchto i dalších tématech bude pojednávat tato přednáška.