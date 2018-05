Plzeňský majáles - Amfiteátr Lochotín

Na Majálesu vystoupí Divokej Bill, Tomáš Klus, Rybičku 48, Ben Cristovao, Mig 21, Pipes and Pints, Lenny, No Name, Marpo, Marek Ztracený, Paulie Garand, Mirai a mnoho dalších.

Majálesový průvod začíná v 10:30

Sraz na náměstí Republuky a odtud společně s kandidáty na Krále Majáles a jejich družinami, speciálními hosty a majálesovým povozem vyrazíme do amfíku!

Jak se dopravit do areálu?

Pokud nejdeš s průvodem, je nejlepší využít městskou hromadnou dopravu, ale kdo by si nechal ujít tuto majálesovou tradici?

V areálu a jeho blízkosti jsou samozřejmě také parkovací možnosti, ale jejich počet je omezený a kdo bude večer řidit?

Areál se otevírá v 11:30

Majáles je oslava jara a studentského života. Co dělá Majáles takovým, jaký je? Jsou to lidé, kteří se ho účastní. A ti lidé jsou jací? Příjemní, mladí, pozitivní… Majáles je zážitek, který je nejlepší poznat na vlastní kůži.

Plzeňský Majáles - oblíbená studentská slavnost jara v Plzni se vrací do zrekonsturovaného amfiteátru Lochotín. Největší západočeský festival s pětadvacetiletou tradicí opět nabídne svými před hlavními dny bohatý program studentských dnů na akademické půdě a ve VŠ klubech, který vyvrcholí v sobotu 12. května v největším českém přírodním amfiteátru.