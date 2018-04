Zahájení lázeňské sezóny v Litomyšli

Opět po roce ožije lázeňská promenáda slavnostním průvodem, hudební i divadelní produkcí. Chybět nebudou ani oblíbené lázeňské prameny, lázeňské lavičky, výstava historických vozidel a veškeré dění bude pod dohledem prvorepublikového četnictva.

Pohlazení pro duši i pro uši můžeme očekávat od kapely Buty, Mňága a Žďorp či Děda Mládek Illegal Band. Swingově nás naladí Kateřina Steinerová & Her Swing Boys, Stanley´s Dixie Street Band a roztančí Swing Busters (letos i na odpolední škole swingu). Lázeňsky se můžete ladit již od středy – např. při Knižním čtvrtku ve středu, který se bude odehrávat v literární kavárně Na Sklípku. Také pořad Pocta české opeře, který bude proveden právě ke 100. výročí založení republiky, vás vrátí v čase. Po Šansonovém koncertu v domě U Rytířů vás zveme do Smetanova domu na koncert legendární kapely Buty. V pátek už se lázeňský kolotoč roztočí naplno – možná nebude vědět, kam dřív. Pro rodiny s dětmi nabízíme představení Divadla Drak s názvem A do třetice všeho…, zároveň bude v kině Sokol projekce filmu Po strništi bos, po které následuje beseda s Aloisem Grecem, který ve filmu ztvárnil hlavní roli Edy Součka. Od 17.30 hod. bude v hostinci U Černého orla autorské čtení Erika Taberyho – představí svoji úspěšnou knihu Opuštěná společnost: Česká cesta od Masaryka po Babiše. Páteční večer bude patřit další legendě – do Music Clubu Kotelna se opět vrací kapela Mňága a Žďorp.

Z bohatého sobotního programu připomeneme již tradiční Fotoateliér HRG na ulici, program nejen pro děti na zámeckém návrší či oblíbenou kolonádu s množstvím překrásných veteránů, hudební i divadelní produkce.

Slavnostní Zahájení 7. litomyšlské lázeňské sezóny se letos bude výjimečně konat na 1. zámeckém nádvoří – chceme při této příležitosti popřát zámku k jeho 450. narozeninám. Celým sobotním programem, jehož součástí můžete být i vy, nás bude opět provázet lázeňský švihák Václav Žmolík. Velkou sobotní hvězdou bude Děda Mládek Illegal Band, který přednese osobitým způsobem, dnes již zlidovělé, písničky Ivana Mládka. Poté, díky kubánským a latinskoamerickým rytmům kapely Atarés, přijde na Špitálek horké léto. Po ukončení venkovních produkcí vás zveme do jízdárny na Lázeňskou swingovou tančírnu nebo na Lázeňskou afterpárty do Music Clubu Kotelna.

V neděli můžete posnídat v trávě v zámeckém parku, vyrobit si vlastní sgrafito v regionálním muzeu, zajít na odpolední koncert do kapitulního chrámu a lázeňskou náladu si udržet i při Nezapomenutelných písních, na které se zapomnělo – v podání Jiřího Suchého a Jitky Molavcové – ve Smetanově domě.

Veřejnost se může zapojit do soutěže o Nejkrásnější lázeňský pár, klobouk a kostým. Zkuste se vrátit do počátku dvacátého století a v šatech po babičce či dědečkovi pojďte korzovat po lázeňské promenádě. Vítané jsou slunečníky, vějíře, vycházkové hole, pochopitelně nezbytná je zásoba nezávazných společenských témat pro zastávky s ostatními měšťany. Však to již všechno dobře znáte. A protože soutěž o nejkrásnější lázeňský klobouk, kostým a lázeňský pár se vám líbí, rozhodli jsme se vyhlásit ji znovu. Pravidla jsou jednoduchá – nejdříve je třeba navštívit Fotoateliér HRG na ulici, nechat si udělat obrázek a pak už jen držet si palce. Vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 28. dubna na Toulovcově náměstí v 18.00 hodin. Pochopitelně vás neošidíme ani o facebookové kolo soutěže. Vítěz v každé kategorii se může těšit na zajímavé ceny!