Arakain + Lucie Bílá + Škwor

Program koncertů Léta s Rychtářem 2018 v Hlinsku si na závěr srpna připravil opravdovou lahůdku. Do amfiteátru hlineckého pivovaru dorazí mnohonásobná zlatá slavice Lucie Bílá jako zpěvačka legendární skupiny Arakain, která si zde navíc odehraje premiéru.

Šestnáct let čekali východočeští fanoušci, až tato metalová partička dorazí do amfiteátru a konečně se dočkají. A aby toho nebylo na tento večer málo, 25.8. dorazí do Hlinska i zde velice oblíbená partička, která má za sebou naopak mnoho skvělých koncertů v amfiteátru Rychtář, a zrovna vydala nové skvělé album, s jímž plánují v roce 2018 dobít 02 arenu. Ano, můžete se těšit i na Škwor!