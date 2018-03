Léčivé divadlo Gabriely Filippi: Spirituální déšť

Nové transformační představení Léčivého divadla "SPIRITUÁLNÍ DÉŠŤ". Jako déšť svými kapkami nese život všemu živému, tak elixír hudby, meditace, slova a tance probudí naše smysly a zharmonizuje je do souladu s nevnímatelným. Prožijte své vnitřní vibrace, sebe sama… R. Steiner: " Mluva je umělec, který uvádí duši do mnohotvárných vibrací."

Hudba v souznění s básnickou řečí umožňuje, aby do fyzického organismu probleskovaly dojmy z neviditelného světa. Gabriela Filippi zde proto v řízené meditaci vyjadřuje do objetí živé hudby slovy to, co žije v našem nitru a probouzí tak i nitra svých diváků. Tanec Sofie K. Filippi (dcera Gabriely) jakoby podával zároveň i svědectví o tom, jak důležitá je tato cesta duchovního poznání pro mladou generaci. A každým tónem, každým úderem bubnu i každým pohybem se naplňuje poznání, že radost je otázkou volby a vlastní zodpovědnosti.

Štěstí a vše božské hledejme uvnitř sebe sama. Představení tvoří čtyři celky - stvoření, mládí, zralost a poselství. Jejich obsah vychází i z postojů a myšlenek manželů Míly a Eduarda Tomášových a fotografa a mystika Františka Drtikola.