Tank power show X.

Akce pro děti a dospělé nejen ve vojenském stylu Oslavte s námi 10. ročník akce a užijte si skvělý den s celou rodinou! Areál TANK POWER v Přelouči Vás již třetí květnovou sobotu přivítá na tradiční TANK POWER SHOW.

Tak jak je zvykem, bude celý den v lehce vojenském stylu, ale nejen to! Na co se tedy můžete těšit? Na den plný zábavy, soutěží, her, nezapomenutelných zážitků a adrenalinových překvapení! Připraven je bohatý doprovodný program, ve kterém budou k vidění dobové ukázky Klubu vojenské historie Pardubice, historická a současná vojenská technika, RC modely vojenské techniky, panelová výstava NKP Ležáky, ukázky dovedností Českého červeného kříže a dobrovolných hasičů. Součástí programu bude samozřejmě i největší lákadlo - projížďky v BVP-1.

Dále budete mít možnost vyzkoušet plno adrenalinových výzev – lanové centrum s obří houpačkou, řízení offroadových vozidel, čtyřkolky, aquazorbing, projížďky v motorovém člunu, airsoft, akční laserovou střílečku Battlfield live a mnoho dalšího. I letos se můžete těšit na účast městské policie Pardubice, která se zúčastní v zastoupení jízdní policie. Ta si pro Vás připravila exhibici se svými hvězdami – starokladrubskými koňmi. Po celou dobu bude k vidění výstroj a výzbroj určená právě pro jízdní policii. Uvidíte také ukázky sebeobrany klubu MUSADO Pardubice a ukázky dětí z klubu JUDOKLUB Pardubice, z.s..

Vyzkoušet můžete také kriminalistickou daktyloskopii v praxi pod vedením SPŠCH Pardubice. Pro děti budou připravené soutěže rozdělené do dvou věkových kategorií: 3 – 10 let a 11 – 15 let. Každý účastník těchto soutěží obdrží hrací kartu, do které bude sbírat body za každou splněnou disciplínu a poté si za svoji snahu vybere odměnu. Soutěž pro starší kategorii „O pohár generála Klemeše“ bude navíc zakončena slavnostním vyhlášením vítězů a první tři závodníci obdrží pohár a věcné ceny. Po celý den zde budou pro Vás připraveny stánky s občerstvením a i s teplou kuchyní. Těšíme se na Vaši návštěvu!