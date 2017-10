1. narozeniny rádia Orlicko

Na konci října uplyne 1 rok od doby, kdy se v našich přijímačích ozvalo na frekvenci 95,5 FM Radio Orlicko. Regionální rocková stanice, která posluchačům nabízí alternativu nejen v našem regionu. I Vy proto můžete slavit.

Na pátek 13. října připravilo rádio narozeninovou akci, na které vystoupí kapely The Complication, Zupper, či On The Roof.