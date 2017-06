Proběhnout se minibludištěm v lese Řáholci, vyzkoušet si praxinoskop, hru světla a stínu na zpětném projektoru nebo si pohrát s pohyblivými postavičkami ze známých pohádek – to vše nabízí návštěvníkům výstava Radek Pilař dětem aneb Rumcajs slaví padesátiny, která je celou letní sezonu přístupná v Městské galerii Vysoké Mýto.

Zde neplatí obvyklé napomínání: Nesahat! Nerušit! Naopak: Hrajte si! Tvořte! Smějte se! Unikátní interaktivní expozice, jejíž součástí je i promítání pohádek, je určena především rodinám.

Procestovala svět, v roce 2013 ji poprvé spatřily děti v Praze a od té doby si ji prohlédly také v Moskvě, Soulu, Plovdivu, Piešťanech, v Mnichově… a nyní je zpět v České republice, a to právě ve Vysokém Mýtě!

Výstava potrvá do 27. srpna, ve všední dny je otevřena od 8:30 do 17:00, o víkendech a svátcích od 10:00 do 17:00 hodin. Galerie sídlí v jednom objektu společně s Muzeem českého karosářství. Když se tedy dostatečně vynadíváte na tvorbu českého ilustrátora, můžete pro změnu obdivovat automobilové veterány.