Den dětí v poličském muzeu

Bránu do světa dětských her otevírá hračka. Svět hraček je zvláštní říší, kde si děti mohou postavit svůj vlastní svět. A tomuto světu již několik desetiletí vévodí stavebnice LEGO, která je současně označována "hračkou století".

Co možná o této hračce nevíte je to, že na každého člověka na světě připadá asi 62 kostiček Lega a že s Legem si hrálo asi 400 milionů lidí. Že se každý rok se vyrobí 19 miliard nových dílků Lega, což je 36 tisíc každou minutu nebo to, že za každou sekundu během které například čtete tento článek se po světě prodá sedm krabic této stavbnice. Právem se LEGO může pochlubit přívlastkem Hračka století.

"Téměř každý z nás měl alespoň pár kostiček a dalších komponentů jedenkrát v ruce a stavěl z nich. Pro mnohé se tato chytrá hračka stala vášní, se kterou se nerozloučili ani v dospělosti. Jsou z nich sběratelé, kteří stavebnici věnují veškerý volný čas. Takovými sběrateli jsou i Karel Dus, Lukáš Pelinka a Jaroslav Koráb, kteří na výstavu do poličského muzea zapůjčili své sběratelské kolekce z řady LEGO City, LEGO Star Wars a dílčí sety LEGO Technic, Castle, Pirates nebo LEGO Space. Součástí instalace budou hravé koutky, kde si děti mohou ze sady kostek postavit dle vlastní fantazie nejrůznější modely," uvádí kurátorka akce Mgr. Pavla Juklová.