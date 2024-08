20 let v EU: Co členství dalo a vzalo Litomyšli

Zveme vás na další ze série regionálních debat Café Evropa! Tentokrát budeme v Litomyšli. Jak hodnotíte 20 let Česka v EU? Obáváte se, co přinese migrační pakt, Green Deal? Pomohly evropské dotace v rozvoji města? Co Vám Evropská unie dala a vzala? Chceme Vás slyšet!

HOSTÉ: - Daniel Brýdl, starosta města Litomyšl - Markéta Boubínová, redaktorka Deníku N Moderuje EU analytik Igor Blahušiak.