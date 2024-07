Dny řemesel v Zemi Keltů

V keltském skanzenu Země Keltů v Nasavrkách proběhne od čtvrtka 4. července do soboty 6. července akce Dny řemesel. Tyto řemeslné dny jsou určené pro nadšence do historie a ruční výroby. Akce je také vhodnou volbou na výlet pro celou rodinu. Brány skanzenu budou otevřeny každý den od 10:00 do 18:00 hod.

Dny řemesel nabídnou bohatý program: ukázky řemesel, dílničky pro malé i velké, komentované prohlídky a řemeslné trhy. Čtvrtek zahájíme zpracováním vlny a lnu, které začíná stříháním ovcí, pokračuje předením nití, barvením přírodními barvivy až po tkaní. Od pátku do soboty bude probíhat metalurgie, což je zpracování kovů od počátečního tavení železné rudy až po kování finálních výrobků. Dále budete mít možnost sledovat, jak se pravěkou metodou odlévá bronz. Zároveň předvede keltský hrnčíř různé metody zpracování keramické hlíny včetně práce na hrnčířském kruhu.

Připraveni budou dílničky, kde si svou zručnost mohou vyzkoušet i nejmenší návštěvníci. Po ruce bude vždy ochotný lektor, s jehož pomocí si zvládnete ukovat menší výrobek, nebo vyrobit šperk z drátků. Země Keltů a Dny řemesel je ideální místo kde strávit pohodové letní dny, a ještě se zábavnou formou něco přiučit. Součástí areálu je hostinec U Dubového Kelta, kde se lze občerstvit.

Vstupné: dospělí 190 Kč, studenti, senioři (65+), ZTP 150 Kč, děti 4-15 let 110 Kč, rodinné vstupné (2+3) 450 Kč.

Více na www.zemekeltu.cz.

Foto: Jaromír Zajda Zajíček, FB Země Keltů