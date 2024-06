Již počtvrté je pro rodiny s dětmi a dětské kolektivy připravena cesta plná zábavy, tvoření, ale i poznání s názvem „V Mejtě to je jízda“. Děti budou moci opět navštěvovat výstavy, plnit úkoly a dozví se mnoho zajímavých informací. Průvodcem se stane deníček, pocházející z dílny dětské ilustrátorky Venduly Hegerové.

A kam se letos vydáme na Mejtské jízdě? Malí návštěvníci si vyzvednou putovní sešit v informačním centru a hra může rovnou začít. Nemusí chodit nikam daleko, protože první úkol na ně čeká přímo tady. Přilehlé prostory nabídnou ochutnávku a inspiraci fotografiemi z cest fotografky Petry Šplíchalové. Ti odvážnější se mohou vydat do sklepení budovy, kde si prohlédnou originální kousky rytého skla od Ivy Majvaldové. Jen pár schodů vede do výstavního sálu městské galerie, kde představí svoji tvorbu Marek Rejent. Sochař z nedaleké Proseče má stále klukovskou duši. Z původně funkčních předmětů vytváří neotřelé umělecké exponáty. Další kroky malých návštěvníků povedou přímo do velké věže Pražské brány. Ten, kdo má rád dějiny, jistě ocení výstavku, která přibližuje historické budovy města.

Dalším zastávkou bude Galerie ve zvonici. Tuto sezónu ji zaplňují obrazy a fotografie trojice vysokomýtských rodaček – Jany Chaloupkové, Ilony Korálové a Kateřina Profousové. Putování završí procházka k Litomyšlské bráně a k hradbám v Jungmannových sadech, kde na děti budou čekat závěrečné úkoly. Pak už je jen třeba zajít znovu do infocentra a vybrat si odměnu za svoji snahu.

Vezměte své děti za poznáním i letos a užijte si léto ve Vysokém Mýtě. A pokud už vaše ratolesti odrostly, nevadí… Navštívit výstavy, prohlédnout si naše město „z nadhledu“ zvonice a Pražské věže může každý, kdo má rád vyhlídky, umění či historii.