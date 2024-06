16.–17. srpna 2024 se uskuteční již 31. ročník tradičního festivalu folkové, blugrasové, trampské a country hudby Újezdské babí léto 2024.

V průběhu minulých ročníků se Újezdské babí léto 2024 stalo jedním z nejvýznamnějších festivalů nejen v Pardubickém kraji, ale i v dalších krajích České i Slovenské republiky. Festival spolupracuje s Asociací folkové, trampské a country hudby v ČR i s realizačním týmem české Porty.

V pátek 16. 8. od 19.00 hodin vystoupí Lenka Slabá a Triolla, vítěz Porty, Alfasrnec, Tomáš Kočko & Orchestr, Honza Nedvěd ml. a Příbuzní.

V sobotu 17. 8. od 13.00 hodin do nočních hodin postupně vystoupí Tomáš Klus a Jirka Kučerovský, Lokálka (50 let), Tomáš Bartoušek a Paralela (Talent Country radia), Žalman a spol., Adéle a Olda Bohadlo & Pavlína Jíšová, Epydemye, Faux Pase Fonet (Konkurz ÚBL) a Pouta (20 let).