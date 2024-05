Obrazovou výstavou Náhradní tvář se Petr Nikl po několika rocích projektů zaměřených na experimentální postupy opět koncentruje na klasickou štětcovou malbu.

Jde o autorský název jedné z jeho nejpůsobivějších malířských sérií posledních let, jejímž motivem jsou žebráci se psy, které vídal během covidové pandemie na pražském Karlově mostě. Zatímco oni sami mají v klečebné póze obličej přivrácený k zemi, nebo odstíněný kapucou, takže jejich identita zůstává skrytá, jejich zvířecí doprovod si nejen zachovává chybějící energii, ale někdy zároveň přidává také efekt „psích očí“, který spolehlivě vzbuzuje emoce a s tím i soucit. Jedna tvář tak sebe sama v rámci manipulativní psychologické hry s kolemjdoucími pragmaticky zaměňuje za druhou. Nicméně i při vědomí této vypočítavé „přetvářky“ nechybí obrazům zbaveným prostorového kontextu něco absolutního, co vnáší do každodennosti zvláštní záblesk sakrality.

