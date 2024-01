Nadchnout ilustrací

Za sedm let působení na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity se Renátě Fučíkové, patřící k mezinárodně uznávaným ilustrátorům, podařilo předat tvůrčí zaujetí desítkám mladých umělců. Vedle nahlédnutí do jejího vlastního ateliéru výstava představuje specificky zaměřený ateliér Didaktická ilustrace, který na fakultě vede. Poukazuje na tematické projekty, z nichž ty nejvýznamnější vyústily v prezentace v různých místech světa a byly zachyceny v knižní podobě, upozorňuje na spolupráci s respektovanými tuzemskými subjekty na naučných expozicích i umělecké příspěvky k Mezinárodnímu sympoziu Jiřího Trnky, pořádanému domovskou institucí. Připomíná také meziateliérovou spolupráci v rámci Sutnarky samotné a přesahy do jiných disciplín.

Výstavní koncepce uvádí práce začínajících ilustrátorů v kontextu tvorby Renáty Fučíkové. Šíře autorských přístupů a technik ale zároveň vypovídá o vlastních, jedinečných cestách, jimiž se mladí umělci vydávají. Pro Renátu Fučíkovou je podstatné nadchnout. Studenty, čtenáře, diváky.

