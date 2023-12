Adventní novinky v Paláci Pardubice

Vánoce jsou za dveřmi a mnozí z nás již začali s nakupováním dárků. V Paláci Pardubice najdete všechno potřebné pro vánoční radovánky, ale pokud už máte vše připraveno, třeba vás zaujme možnost zapojit se do charitativního projektu pro děti z dětských domovů nebo balení vánočních dárků zdarma.

Vánoční období je pro většinu z nás spojeno s radostí, klidem a příjemnými chvílemi strávenými s rodinou. Ne všichni ovšem mají to štěstí trávit vánoční svátky se svými nejbližšími. Proto Palác Pardubice připravil i letos charitativní projekt Vánoční strom splněných přání, do kterého se můžete zapojit od 11. do 17. prosince 2023, a splnit tak sen opuštěným dětem. Je to jednoduché: v rotundě u hlavního vchodu Paláce bude v tomto termínu stánek, vyberete si přání pro Ježíška a podělíte se o radost z Vánoc s dětmi z Dětského domova Pardubice a Dětského centra Veská. Seznam konkrétních přání a dárků najdete u vánočního stromu v Paláci, kde vám hostesky každý den mezi 11. a 18. hodinou ochotně poskytnou další informace. Pokud chcete vašim milovaným nadělit pod stromeček perfektně nazdobené dárečky, jistě se vám bude hodit balicí služba. Vánoční dárky zakoupené v Paláci Pardubice vám zdarma zabalíme od 9. do 23. prosince před prodejnou Sparkys. A jestli si nejste jisti výběrem dárku, určitě vám přijde vhod možnost zakoupit dárkový poukaz do Paláce Pardubice. Obdarovaný si tak bude moci vybrat ideální dárek přesně podle svého gusta téměř ve 100 prodejnách obchodního centra. Dárkové poukazy jsou k dispozici u informačního stánku každý den mezi 10. a 20. hodinou. Užijte si zimní čas v pohodové náladě a přijďte nasát vánoční atmosféru do Paláce Pardubice. Pro aktuální informace o dění v Paláci sledujte web www.palacpardubice.cz nebo sociální sítě Paláce Pardubice.