Svatební veletrh Pardubice 2024

První únorový víkend bude patřit jubilejnímu 20. ročníku Svatebního veletrhu Pardubice, který proběhne 3. a 4. února 2024.

Nádherné foyer budovy ČSOB Pojišťovny zaplní téměř 60 svatebních profesionálů, kteří osobně poradí a předvedou nejnovější trendy v oboru a pomohou zařídit svatbu od A do Z.



Svatební salóny nejen z Pardubic předvedou šaty pro nevěstu, družičky, svatební maminky a nezapomeneme ani na ženicha, svědky i tatínky. Vše po oba dva dny uvidíte v několika módních přehlídkách. Snoubenci si vyberou z několika stovek vzorů snubních prstenů u šesti zlatnických dílen, jejichž lesknoucí šperky osloví určitě i nezadané, které může blížící se Valentýn inspirovat k zásnubám. K vidění budou také svatební dorty a cukroví, které cukrářky připraví nejen jako podívanou, ale také k ochutnání. Seznámíte se a zjistíte, jak si lidsky sednete se svatebními koordinátorkami, fotografy nebo kameramany. Vizážistky poradí i nalíčí přítomné slečny. Kadeřnice ukáží, jak upravit neposedné vlasy tak, aby účes vydržel celý den. K výběru a zakoupení bude také pohodlná a krásná obuv, kterou je třeba pořídit a prošlápnout co nejdříve, aby v nich nevěsta či ženich celou svatbu vydržel nejen tančit.

Pro všechny návštěvníky veletrhu bude tradičně připravena ochutnávka sklenky prosecca, kávy a míchaných nápojů. V doprovodném programu nebude chybět společenský tanec, vystoupení okouzlující hudebního dua, jehož hudba Vás opravdu chytne za srdce, a možná přijde i kouzelník. Těšit se můžete na ukázky svatebních fotografií i záznamů z dílen zkušených fotografů a video tvůrců, které si lze hned objednat. Květinové vazby, catering, nabídka svatebních areálů, ubytování i místa pro obřad, ale také specialisté na hubnutí před svatbou, to vše bude k dispozici na jubilejním 20. ročníku Svatebního veletrhu Pardubice v sobotu 3. února 2024 od 10 do 17 a v neděli 4. února 2024 od 10 do 16 hodin. Vstup je zdarma.



Lákadlem pro snoubence bude soutěž o svatební cestu do luxusního spa resortu v hodnotě 25.000,- Kč v Lázních Bělohrad.