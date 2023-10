SVATOMARTINSKÝ KOŠT NA POBĚŽOVICÍCH U HOLIC!!! sobota 11.11.2023 obecní sál, vstup volný

KDY A CO 11 hod a 11 minut otevření první láhve Svatomartinského vína * občerstvení již bude k dispozici a lidové písně s cimbálem také * 14 hod zahájení hlavního programu hudební a taneční vystoupení, soutěže o ceny pro malé i velké * Cheerleaders Spark Holice - roztleskávačky, mistryně světa * kontrabasové duo SamMar * * taneční oddělení ZUŠ Holice * Pavel Diblík a Lucka Vohralíková - klavír, zpěv * 17 hod vyhlášení nejlepších Svatomartinských koláčů po 17 hod Štěpán Pištora živě - talentovaný mladý hudebník s kytarou CO DO PUPIKU mladá i další vína od zelenelahve.cz husí paštika, husí kaldoun a hovězí gulášek od Kuřete naše škvarkové chlebíky ke kávě domácí štrůdl a soutěžní koláče limča ze 100% hroznového moštu