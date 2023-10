Palác Pardubice slaví 15. narozeniny

Oblíbené obchodní centrum v srdci Pardubic slaví narozeniny, ale bavit se budete vy. Dorazte v pátek 24. listopadu do Paláce Pardubice, čeká vás prodloužená otevírací doba, slevy napříč obchody, zábavný doprovodný program a mnohem víc. Palác Pardubice oslavuje 15 let od svého otevření a chystá k této příležitosti pro své zákazníky speciální akci. Tuto významnou událost připomene slavnostní večer, který se uskuteční v pátek 24. listopadu v obchodním centru. Celé oslavy se ponesou v duchu vzpomínek na uplynulých 15 let. Od svého otevření se Palác Pardubice snaží být více než jen obchodním centrem. Je místem pro setkávání přátel, nakupování, zábavu i relaxaci pro všechny generace.

A co vás čeká 24. listopadu? Nebude chybět podvečerní Night shopping, kdy bude otevírací doba prodloužena až do 22:00 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na slevy ve většině obchodů, dárky za nákupy a zábavný doprovodný program, který začne v 18:00 hodin a bude pokračovat až do desáté večerní. Bude to večer plný překvapení, dárků a zábavy. Přijďte do Paláce Pardubice a užijte si nezapomenutelný večer. Bližší program bude již brzy zveřejněn na webových stránkách Paláce Pardubice www.palacpardubice.cz.