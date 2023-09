Tradiční Adventní jarmark na Veselém Kopci se koná v neděli 10. prosince od 9.00 do 15.00 hodin.

Prodej výrobků předem pozvaných lidových výrobců a doprovodný kulturní program. Adventní jarmark zakončí program Vánoce na Veselém Kopci.

Vstupné: dospělí 170 Kč; studenti 15–26 let, senioři nad 65 let 150 Kč; žáci 6–15 let 90 Kč, rodinné (2 dospělí a max. 4 děti 6–15 let) 340 Kč

Trvání programu: od 9.00 do 15.00 hodin (areál Veselého Kopce otevřen od 9.00 do 16.00 hodin)

VÍCE INFORMACÍ ZDE